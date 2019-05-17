Шойгу уверен, что поручения Путина возродят профессию географа 

Поручения президента России Владимира Путина по поддержке географии возродят профессию географа и вернут интерес к ней у школьников и студентов. Об этом заявил глава Русского географического общества (РГО) министр обороны России Сергей Шойгу.

Путин накануне, 16 мая, поручил правительству совместно с РГО рассмотреть перспективу включения географии как предмета в перечень обязательных экзаменов в вузы по ряду специальностей. Кроме того, президент РФ учредил в стране профессиональный праздник - День географа (18 августа), а также почетное звание «Заслуженный географ Российской Федерации».