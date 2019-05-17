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14:55   17 Мая 2019
Россия

Двери парадного входа Исторического музея Москвы откроют 1 июня

Двери парадного входа Исторического музея Москвы откроют 1 июня

Парадный вход в Государственный исторический музей со стороны Красной площади откроют с началом лета, сообщила пресс-служба культурного учреждения 17 мая. В сообщении отмечается, что любой желающий сможет зайти в здание так, как это делали монаршие особы.

«В течении всего лета при ясной погоде парадный вход в музей будет открыт», — указали в пресс-службе.

К тому же, с 1 июня музейный комплекс меняет график работы: без выходных и с увеличенным временем приема посетителей. Исторический музей и Музей Отечественной войны будут открыты до 21.00. Покровский собор и Палаты бояр Романовых будут принимать посетителей с 10.00 до 18.00, а территория собора будет доступна с 9.00 до 19.00.

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Автор: Анна Манц
#москва #музей #график #краснаяплощадь

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