СК РФ просит арестовать главу института Росрезерва

Следствие просит заключить под стражу на два месяца главу НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина. Его подозревают в мошенничестве, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева. Об этом пишет РИА Новости 17 мая.

«Следствие просит арестовать Уланина, материалы поступили в суд, доставки фигуранта пока нет», — сказала она.

На сайте Росрезерва говорится, что Уланин работает в системе государственного материального резерва 15 лет. До 2013 года он был главой управления нефтепродуктов, спецпродукции и товаров для чрезвычайных ситуаций Росрезерва. Позже его назначили на пост директора ФГБУ «Научно-исследовательский институт проблем хранения Росрезерва».