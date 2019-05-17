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14:48   17 Мая 2019
Россия

СК РФ просит арестовать главу института Росрезерва

СК РФ просит арестовать главу института Росрезерва

Следствие просит заключить под стражу на два месяца главу НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина. Его подозревают в мошенничестве, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева. Об этом пишет РИА Новости 17 мая.

«Следствие просит арестовать Уланина, материалы поступили в суд, доставки фигуранта пока нет», — сказала она. 

На сайте Росрезерва говорится, что Уланин работает в системе государственного материального резерва 15 лет. До 2013 года он был главой управления нефтепродуктов, спецпродукции и товаров для чрезвычайных ситуаций Росрезерва. Позже его назначили на пост директора ФГБУ «Научно-исследовательский институт проблем хранения Росрезерва». 

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Автор: Виктория Разумовская
#суд #общество #росрезерв #уланин

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