Порошенко, сам того не ожидая, разрешил Зеленскому роспуск Верховной рады

Верховную раду распустить нельзя сохранить. Где ставить запятую?

Этот вопрос в ближайшую неделю будет самым актуальным не только для избранного президента Владимира Зеленского, но и для более чем 400 депутатов самой Верховной Рады, для большей части которых нынешний созыв скорее всего станет последним.

Именно поэтому они любой ценой хотят сохранить свои полномочия еще хотя бы на полгода, чтобы если и не найти свое место под новым политическим «солнцем», то хотя бы получить максимум дивидендов от продажи своего голоса.

Инаугурация и роспуск

Как мы помним, накануне после долгих совещаний и прений, Верховная рада приняла решение о проведении инаугурации нового президента Владимира Зеленского 20 мая 2019 года. Таким образом, она с одной стороны вложилась в отведенный для этого Конституцией 30-дневный срок после оглашения ЦИК окончательных результатов выборов, а с другой оставила новому главе государства время для своего роспуска.

У Зеленского после 20 числа будет ровно неделя, чтобы принять это сложное и важное для себя решение. Он и его команда кровно заинтересованы в том, чтобы выборы прошли как можно раньше, и они смогли на пике своей собственной популярности завести в новую Раду как можно большее число своих депутатов.

Но чтобы это сделать, должен быть найден подходящий повод. Конституция четко определяет в каком случае президент Украины имеет право распустить Раду.

- в течение одного месяца в ВР не сформирована коалиция депутатских фракций;

- в течение 60 дней после отставки Кабинета министров не сформирован персональный состав правительства;

- в течение 30 дней одной очередной сессии Рады пленарные заседания не могут начаться.

Второй и третий пункты отпадают и остается только роспуск по факту отсутствия депутатской коалиции. И как раз сегодня «Народный фронт» заявил, что он выходит из состава коалиции «Европейская Украина», и тем самым якобы прекращая ее функционирование.

Для чего это сделали «фронтовики» понятно. Рейтинг их политической силы находится на уровне плинтуса и подавляющему их числу не найдется места в списках других, более рейтинговых на сегодня политических политсилах. А потому они любой ценой пытаются продлить свои полномочия. По их логике 30 дней отсутствия коалиции в Раде нужно будет считать с сегодняшнего дня, а значит 16 июня, когда она так и не будет сформирована, … президент уже не сможет объявить о роспуске Рады, так как это можно сделать только за полгода до окончания полномочий парламента.

С другой стороны, … не все так однозначно.

Решение будет политическим

Дело в том, что дееспособность существовавшей на бумаге до сегодня коалиции ставится под большое сомнение.

Согласно действующей Конституции, она должна состоять из депутатских фракций и иметь в своем составе минимум 226 депутатов. Между тем, после выход из состава БПП целой группы «народных избранников» еще в январе-феврале 2019 года коалиция стала насчитывать всего 217 человек, что уже должно было послужить формальным поводом для начала формирования нового ее состава. Но тогда, в пылу борьбы за президентское кресло – на это не стали обращать внимания.

Почему? Все просто, чтобы у президента Порошенко было основание распустить парламент…

Странно звучит? В свете сегодняшнего дня да, но представим ситуацию – Порошенко выигрывает выборы и на этом фоне, с разогретой электоральной поддержкой и тотальным давлением на задавленных оппонентов, объявляет о недееспособности Рады и запускает досрочные выборы. В этом случае он, используя все те же рычаги давления на избирательные комиссии, формирует новый состав парламента в максимально приемлемом для себя составе и спокойно руководит страной еще пять лет.

Но вышел прокол – он проиграл выборы и вся система развалилась. Теперь распускать Раду ему невыгодно, но созданные под него возможности для этого остались. И именно ими может воспользоваться Владимир Зеленский.

Итак, 226 депутатов у БПП и «Народного фронта» нет уже очень давно (как минимум с конца 2018 года), а значит сославшись на этот факт Владимир Зеленский может уже 21 мая объявить о роспуске парламента и старте досрочных выборов.

Чисто формально это решение можно опротестовать в Киевском окружном административном суде, но вся процедура с апелляциями может занять срок до шести месяцев. Причем, все это время указ президента о роспуске считается действующим, а страна не только успеет провести выборы, но и будет жить с новым составом парламента.

А это значит, что если у Зеленского будет политическая воля, то ничто не спасет нынешнюю Раду и уже очень скоро мы будем наблюдать на Украине за еще одной очень увлекательной политической схваткой.

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