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Президент Египта амнистировал больше пятисот заключенных

Президент Египта амнистировал больше пятисот заключенных
14:29   17 Мая 2019
Весь мир

Президент Египта амнистировал больше пятисот заключенных

Президент Египта амнистировал больше пятисот заключенных

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в указе распорядился амнистировать 560 заключенных, в том числе известного журналиста Абдель Халима Кандиля. Об этом сообщает местное информационное агентство МЕНА в пятницу, 17 мая. Соответствующий документ был опубликован в государственной газете, после чего официально вступил в силу.

Амнистированный Кандиль занимал до ареста должность главреда оппозиционного издания «Саут аль-Умма». В декабре 2017 года его приговорили к трем годам тюрьмы по обвинению в оскорблении судьи.

Вместе с ним по делу об оскорблении различные сроки получили 17 высокопоставленных представителей запрещенной в Египте организации «Братья-мусульмане».

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Автор: Алла Ларионова
#политика #египет #амнистия

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