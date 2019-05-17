Президент Египта амнистировал больше пятисот заключенных

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в указе распорядился амнистировать 560 заключенных, в том числе известного журналиста Абдель Халима Кандиля. Об этом сообщает местное информационное агентство МЕНА в пятницу, 17 мая. Соответствующий документ был опубликован в государственной газете, после чего официально вступил в силу.

Амнистированный Кандиль занимал до ареста должность главреда оппозиционного издания «Саут аль-Умма». В декабре 2017 года его приговорили к трем годам тюрьмы по обвинению в оскорблении судьи.

Вместе с ним по делу об оскорблении различные сроки получили 17 высокопоставленных представителей запрещенной в Египте организации «Братья-мусульмане».