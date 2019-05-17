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14:41   17 Мая 2019
Весь мир

Rammstein впервые за 10 лет выпустили новый альбом

Rammstein впервые за 10 лет выпустили новый альбом

Группа Rammstein впервые за 10 лет выпустила альбом. Его название совпадает с названием рок-группы. Об этом 17 мая сообщает ТАСС со ссылкой на Instagram музыкантов. 

Известно, что это седьмой альбом немецкой метал-группы. 11 композиций альбома доступны для прослушивания в Apple Music, Spotify и «Яндекс.Музыке».

Напомним, группа выступит в московских «Лужниках» 29 июля и на стадионе «Санкт-Петербург» 2 августа. 

Рок-группа появилась на свет в 1994 году, ее образовал вокалист Тилль Линдеманн, причисляющий творчество участников к жанру индастриал-метала. За всю историю существования музыкального коллектива было продано более 35 миллионов копий пластинок, а мировую известность им принесли такие хиты, как Feuer Frei, Mutter, Ich will.

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Автор: Софья Белоцерковская
#весь мир #альбом #rammstein

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