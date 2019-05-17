Rammstein впервые за 10 лет выпустили новый альбом

Группа Rammstein впервые за 10 лет выпустила альбом. Его название совпадает с названием рок-группы. Об этом 17 мая сообщает ТАСС со ссылкой на Instagram музыкантов.

Известно, что это седьмой альбом немецкой метал-группы. 11 композиций альбома доступны для прослушивания в Apple Music, Spotify и «Яндекс.Музыке».

В свежем альбоме Rammstein крайне доставляют лёгкие отсылки к более ранним песням и аранжировкам. Да и в целом альбом порадовал! — Развращайте барабан! (@s_mordvinov) May 17, 2019

Напомним, группа выступит в московских «Лужниках» 29 июля и на стадионе «Санкт-Петербург» 2 августа.

Рок-группа появилась на свет в 1994 году, ее образовал вокалист Тилль Линдеманн, причисляющий творчество участников к жанру индастриал-метала. За всю историю существования музыкального коллектива было продано более 35 миллионов копий пластинок, а мировую известность им принесли такие хиты, как Feuer Frei, Mutter, Ich will.