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14:28   17 Мая 2019
Россия

Захарова прокомментировала иск о запрете на выезд Порошенко

Захарова прокомментировала иск о запрете на выезд Порошенко

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала иск о запрете на выезд с Украины ряду украинских чиновников достойным отношением к националистам. Она прокомментировала новость в Facebook 17 мая.

«Достойное отношение к националистам: считаете, что Украина превыше всего — будете жить там без права выезда», — написала она.

Ранее украинский суд открыл делопроизводство, которое запрещает ряду государственных служащих и предпринимателей выезжать из Украины в течение года после президентских и парламентских выборов. В списке отметились действующий президент страны Петр Порошенко, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, премьер Владимир Гройсман, глава компании «Нафтогаз» Андрей Коблев, судьи Верховного суда, члены Высшей квалификационной комиссии судей и свыше 50 народных депутатов от «Блока Порошенко».

Кроме этого, истец требует признать невыполнение обязательств Национальной полицией и Службой безопасности Украины. Госслужащих же обвиняют в коррупции и бездействии в вопросах защиты национальной безопасности и организованной преступности.

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Автор: Анна Манц
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