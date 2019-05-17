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14:26   17 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Пушилин рассказал об ажиотаже в ДНР из-за возможности получить паспорта РФ

Пушилин рассказал об ажиотаже в ДНР из-за возможности получить паспорта РФ

Граждане ДНР проявляют повышенный интерес к получению паспортов самопровозглашенной республики. Их выдано около 300 тысяч, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости.

Наличие паспорта ДНР является обязательным для получения российского удостоверения, которые начали выдавать в республике в апреле. 

Пушилин отметил, что миграционная служба и паспортные столы сейчас очень загружены.  

«Еще остаются организационные сложности, но в первую очередь это связано с повышенным ажиотажем. Мы такое видели в 2016 году, когда начиналась паспортизация граждан Донецкой народной республики», — отметил он. 

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 апреля утвердил упрощенный порядок получения паспортов РФ гражданам ЛНР и ДНР. Глава государства отметил, что эта тема носит гуманитарный характер, Россия не хочет создавать проблемы Украине, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

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Автор: Виктория Разумовская
#днр #политика #паспорт #пушилин

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