Пушилин рассказал об ажиотаже в ДНР из-за возможности получить паспорта РФ

Граждане ДНР проявляют повышенный интерес к получению паспортов самопровозглашенной республики. Их выдано около 300 тысяч, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости.

Наличие паспорта ДНР является обязательным для получения российского удостоверения, которые начали выдавать в республике в апреле.

Пушилин отметил, что миграционная служба и паспортные столы сейчас очень загружены.

«Еще остаются организационные сложности, но в первую очередь это связано с повышенным ажиотажем. Мы такое видели в 2016 году, когда начиналась паспортизация граждан Донецкой народной республики», — отметил он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 апреля утвердил упрощенный порядок получения паспортов РФ гражданам ЛНР и ДНР. Глава государства отметил, что эта тема носит гуманитарный характер, Россия не хочет создавать проблемы Украине, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.