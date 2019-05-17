Депутат Резник с женой явились на допрос после заявления ФАН о проверке на наркотики

Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник, с наступлением мая оказавшийся в центре скандала после вероятного употребления запрещенных веществ, пришел на допрос в 34-ый отдел полиции вместе с супругой Ксенией Казариной, передает корреспондент ФАН-ТВ. Там же ранее оказалась бывшая куртка депутата, которую журналисты приобрели на сервисе «Авито» и попросили полицию проверить на частицы наркотиков.

Как отмечает издание, официальных комментариев по делу о пристрастии Резника к марихуане полиция пока не давала, но его обещают дать в установленном порядке. Ранее источник в правоохранительных структурах сообщил ФАН, что куртка Резника все же хранит следы пагубного пристрастия народного избранника.

«Исследование в вытруске из переданной журналистами куртки показало наличие наркотика, его количества достаточно для возбуждения административного производства», — сказал собеседник ФАН.

Поводом проверить депутата на наркотики стало его неадекватное поведение на первомайском шествии в Петербурге. По свидетельствам очевидцев, Резник сидел посреди дороги с отсутствующим видом, а затем провоцировал полицию и митингующих и оказался в автозаке. Ненадолго. Полиция пришлось отпустить Резника из-за его депутатской неприкосновенности.

Вскоре соседи парламентария прислали в редакцию издания «Невские Новости» видео, на котором тот, предположительно, курит травку. Проигнорировав настоятельные просьбы коллег пройти медосвидетельствование, чтобы снять с себя подозрения, Резник с супругой улетел в Чехию, известную лояльным отношением к любителям травки. В Праге очевидцы сняли поход депутата в магазин растаманских принадлежностей, а также очередной сеанс курения, предположительно, каннабиса.