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14:07   17 Мая 2019
Россия

Центробанк не исключает дальнейшего замедления инфляции

Центробанк не исключает дальнейшего замедления инфляции

Центральный банк России видит предпосылки для замедления инфляции в стране на фоне уменьшения доли быстро дорожающих товаров. Об этом 17 мая сообщает ТАСС со ссылкой на материалы регулятора. 

В документе сказано, что доля наиболее быстро дорожающих товаров уменьшается и вместе с тем возрастает доля позиций с самыми низкими темпами прироста цен. 

«Это указывает на предпосылки дальнейшего замедления инфляции», — заключают в ЦБ. 

При этом отмечается, что уровень годовой инфляции в апреле снизился до 5,2%, а ее локальный пик был пройден в марте. 

Напомним, ранее сообщалось, что РФ стала мировым лидером по закупке золота в 2019 году. Центробанк за минувший год нарастил резервы монетарного золота на 14,9 процента, что составило более двух тонн. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #экономика #центробанк

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