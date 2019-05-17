Центробанк не исключает дальнейшего замедления инфляции

Центральный банк России видит предпосылки для замедления инфляции в стране на фоне уменьшения доли быстро дорожающих товаров. Об этом 17 мая сообщает ТАСС со ссылкой на материалы регулятора.

В документе сказано, что доля наиболее быстро дорожающих товаров уменьшается и вместе с тем возрастает доля позиций с самыми низкими темпами прироста цен.

«Это указывает на предпосылки дальнейшего замедления инфляции», — заключают в ЦБ.

При этом отмечается, что уровень годовой инфляции в апреле снизился до 5,2%, а ее локальный пик был пройден в марте.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ стала мировым лидером по закупке золота в 2019 году. Центробанк за минувший год нарастил резервы монетарного золота на 14,9 процента, что составило более двух тонн.