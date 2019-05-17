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14:14   17 Мая 2019
Весь мир

Маас рассказал про договоренность с Россией о ее членстве в ПАСЕ

Маас рассказал про договоренность с Россией о ее членстве в ПАСЕ

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Хельсинки была достигнута договоренность о том, что Россия сохранит свое членство в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

«Хорошо, что мы достигли договоренности, что Россия должна остаться в ПАСЕ, в том числе потому, чтобы миллионы россиян могли просить защиты в Европейском суде по правам человека», - заявил Маас, слова которого приводит РИА Новости.

Маас рассказал про договоренность с Россией о ее членстве в ПАСЕ

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Автор: Александр Люблинский
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