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13:58   17 Мая 2019
Весь мир

Опубликовано видео крушения истребителя F-16 в США

Опубликовано видео крушения истребителя F-16 в США

Видеозапись крушения в Южной Калифорнии истребителя F-16, который принадлежал ВВС США, появилась в интернете.

Инцидент запечатлел видеорегистратор одной из проезжавших мимо машин. Кадры накануне, 16 мая, опубликовал телеканал ABC7. На них видно, как самолет врезается в здание, пробивая крышу.

Вскоре выяснилось, что истребитель рухнул прямо на склад на территории авиабазы ВВС США. Летчику удалось катапультироваться. Его жизнь вне опасности. Пострадавших нет. Согласно предварительным данным, у летательного средства возникли неполадки в гидравлической системе.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #происшествия #истребитель #f-16

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