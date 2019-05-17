Опубликовано видео крушения истребителя F-16 в США

Видеозапись крушения в Южной Калифорнии истребителя F-16, который принадлежал ВВС США, появилась в интернете.

Инцидент запечатлел видеорегистратор одной из проезжавших мимо машин. Кадры накануне, 16 мая, опубликовал телеканал ABC7. На них видно, как самолет врезается в здание, пробивая крышу.

Вскоре выяснилось, что истребитель рухнул прямо на склад на территории авиабазы ВВС США. Летчику удалось катапультироваться. Его жизнь вне опасности. Пострадавших нет. Согласно предварительным данным, у летательного средства возникли неполадки в гидравлической системе.