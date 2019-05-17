Евросоюз заявил, что будет вводить санкции за кибератаки против США

Совет Евросоюза принял решение о возможности ввода ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц, несущих ответственность за кибератаки против международных организаций и третьих стран, например США.

Ограничительные меры будут включать в себя заморозку банковских активов, запрет на въезд, а также запрет европейскому бизнесу поддерживать контакты с лицами, внесенными в санкционный список. Об этом сообщается в заявлении Совета ЕС, опубликованном на его официальном сайте.

В частности, как сообщается, Евросоюз создает юридический механизм для введения санкций в ответ на кибератаки, однако о введении против кого-либо ограничительных мер пока не сообщается.