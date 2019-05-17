Меркель планирует встречу с Зеленским

Канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует встретиться с избранным украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом 17 мая сообщает ТАСС со ссылкой на представителя кабмина ФРГ Мартину Фитц.

По словам Фитц, дата встречи пока неизвестна.

«Но вы знаете, что канцлер всегда испытывает большой интерес к развитию ситуации на Украине и будет, конечно же, держать в поле зрения возможность скорой встречи», — добавила она.

Меркель и Зеленский уже разговаривали по телефону после второго тура президентских выборов на Украине. Тогда канцлер Германии поздравила новоизбранного главу с победой, а также пригласила его посетить Берлин. Меркель подчеркнула, что Германия продолжит оказывать поддержку Украине на пути реформ.