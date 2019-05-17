Ученые из РФ создают дрейфующую станцию для работы в Арктике

Российские ученые разрабатывают первую в России дрейфующую станцию для работы в Арктике, в частности на Северном морском пути, рассказали в пресс-службе Института океанологии имени Ширшова РАН 17 мая.

Проект предназначен для мониторинга морской среды и климата в регионе. Кроме этого, он поспособствует увеличению уровня безопасности на СМП и сохранению биологического разнообразия на территории работы.

«Разрабатываемые автономные ледовые станции предназначаются также для мониторинга природных и антропогенных аномалий, предупреждения стихийных бедствий и техногенных катастроф», — добавили в пресс-службе.

Платформа способна автоматически проводить анализ скорости течения, температуры и содержания солей в воде, а также измерять толщину льдов. Информация будет передаваться по спутниковому каналу связи.

Представители института в беседе с РИА Новости отметили, что подобных проектов на территории России нет. Однако Европейский союз, США, Япония и Канада уже работают с такими станциями. Всего в мире есть более 100 аналогичных платформ.

Проект, в частности, разработан согласно майским указам президента. Напомним, что глава страны Владимир Путин поручил увеличить объем перевозок по Северному морскому пути. К 2024 году показатель должен составить 80 миллионов тонн.

В апреле стало известно, что объем грузоперевозок по СМП в 2018 году составил 20 миллионов тонн. Это втрое выше рекордных показателей 1987 года.