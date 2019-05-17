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13:56   17 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Суд открыл дело о запрете выезда с Украины Порошенко, Парубия и Гройсмана

Суд открыл дело о запрете выезда с Украины Порошенко, Парубия и Гройсмана

Суд на Украине открыл дело, которое предусматривает запрет на выезд из страны действующего лидера Петра Порошенко, спикера Рады Андрея Парубия, премьера Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе суда.

Кроме Порошенко, Парубия и Гройсмана в списке оказались более 50 нардепов президентской фракции, более 40 членов правительства, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, а также судьи Верховного суда и члены ВККС (Высшая квалификационная комиссия судей).

В иске требуют признать противоправной бездеятельность Национальной полиции и СБУ. Истец считает, что лица, занимающие политические должности, не предприняли должные меры для защиты нацбезопасности и для противодействия организованной преступности. Кроме того, «они могли совершить коррупционные преступления».

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Автор: Виктория Разумовская
#суд #порошенко #украина #политика

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