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13:33   17 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Причастных к убийству Захарченко задержали

Причастных к убийству Захарченко задержали

Задержана одна из групп, причастных к убийству первого главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщает в пятницу, 17 мая РИА Новости со ссылкой на лидера республики Денис Пушилин.

«Одна из групп задержана, эта группа сопричастная. Больше не могу сказать, потому что следствие еще продолжается», — заметил он, подчеркнув, что по окончанию следственных действий фамилии всех задержанных раскроют.

Напомним, Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом. Пушилин ранее сообщал, что к убийству первого главы Донецкой народной республики причастны западные спецслужбы

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Автор: Алла Ларионова
#днр #захарченко #пушилин

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