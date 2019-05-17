Евросоюз на год продлил санкции против сирийских властей

Европейские санкции против властей Сирии продлены сроком на один год.

Об этом в пятницу говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС.

«17 мая 2019 года Совет продлил ограничительные меры ЕС против сирийского режима до 1 июня 2020 года», - говорится в документе.

Напомним: накануне вечером замглавы украинской администрации Константин Елисеев заявил, что президенту Украины Петру Порошенко, срок полномочий которого на посту главы государства истекает 20 мая, во время визита в Брюссель договорился о продлении антироссийских санкций Евросоюза. Слова Елисеева в четверг вечером процитировало РИА Новости:

«Продление санкций никто не гарантирует. Единственное, что могу подтвердить, — благодаря визиту президента в Брюссель удалось достичь принципиальной договорённости, что санкции в июне будут продлены. Это санкции ЕС по отношению к России», - заявил он в эфире украинского телеканала «Прямой».

При этом он отметил, что санкции ЕС против России предположительно будут продлены на полгода, после чего все решения будут зависеть уже от внешней политики и дипломатии нового президента, министра и МИД Украины.