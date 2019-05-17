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13:33   17 Мая 2019
Весь мир

Евросоюз на год продлил санкции против сирийских властей

Евросоюз на год продлил санкции против сирийских властей

Европейские санкции против властей Сирии продлены сроком на один год.

Об этом в пятницу говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС.

«17 мая 2019 года Совет продлил ограничительные меры ЕС против сирийского режима до 1 июня 2020 года», - говорится в документе.

Напомним: накануне вечером замглавы украинской администрации Константин Елисеев заявил, что президенту Украины Петру Порошенко, срок полномочий которого на посту главы государства истекает 20 мая, во время визита в Брюссель договорился о продлении антироссийских санкций Евросоюза. Слова Елисеева в четверг вечером процитировало РИА Новости:

«Продление санкций никто не гарантирует. Единственное, что могу подтвердить, — благодаря визиту президента в Брюссель удалось достичь принципиальной договорённости, что санкции в июне будут продлены. Это санкции ЕС по отношению к России», - заявил он в эфире украинского телеканала «Прямой».

При этом он отметил, что санкции ЕС против России предположительно будут продлены на полгода, после чего все решения будут зависеть уже от внешней политики и дипломатии нового президента, министра и МИД Украины.

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Автор: Александр Люблинский
#евросоюз #сирия #санкции #продление

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