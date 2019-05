Посол Британии активно сотрудничает с оппозицией Судана

Посол Великобритании в Судане Ирфан Сиддик вмешивается во внутренние дела республики, поддерживая оппозицию. Он написал в Twitter о встрече с представителями Переходного военного совета.

В публикации указано, что цель мероприятия — выяснить причины приостановки договоров. ПВС считают, что расширение блокпостов, блокировка железных дорог, снижение уровня безопасности и враждебные заявления «Движения за свободу и перемены» не помогают продолжению диалога, а только стопорят его.

Met with TMC today for their explanation of the suspension of talks. TMC claim environment not conducive given escalation: expansion of roadblocks, blocking of railway line, worsening security and hostile statements from FFC. /1 — Irfan Siddiq (@FCOIrfan) 16 мая 2019 г.

Во втором твите дипломат отметил, что призвал представителей оппозиции возобновить переговоры в ближайшее время. Стороны во время мероприятий достигли значительного прогресса, а приостановка грозит потерей всех договоренностей.

«Задержка также создает вакуум, который может привести к дальнейшей нестабильности», — пишет он.

Urged TMC to resume talks asap. Progress made was significant and it seemed strange to suspend at this point and risk losing all gains made. Delay also creates a vacuum that could lead to further instability. Rollback of roadblocks had begun, should continue and was welcome. /2 — Irfan Siddiq (@FCOIrfan) 16 мая 2019 г.

Кроме этого на встрече стороны отметили необходимость избегать насилия. Оппозиция хочет провести расследование ситуации, в которой мирных суданцев убили или ранили.

Also stressed absolute need to avoid further violence. No amount of provocation justifies shooting protestors. Pressed for results of investigation into recent killings and injuries ASAP. /3 — Irfan Siddiq (@FCOIrfan) 16 мая 2019 г.

Ранее Сиддик обсудил ситуацию с пресс-секретарем «Суданской Ассоциации Профессионалов» Мохамедом Наджи аль-Асамом.

Представители западных стран, в частности Нидерландов, США и Великобритании, активно участвуют в формировании нового правительства в африканской республике. Согласно результатам расследования ФАН, сотрудники дипломатических ведомств этих государств принимали участие в акциях протеста.

Хоть они и прикрываются якобы высокими целями, стоит помнить о том, что грубое вмешательство Америки неоднократно приводило к вооруженным противостояниям и формированию новых ячеек «Исламского государства»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.