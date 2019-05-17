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13:24   17 Мая 2019
Весь мир

Посол Британии активно сотрудничает с оппозицией Судана

Посол Британии активно сотрудничает с оппозицией Судана

Посол Великобритании в Судане Ирфан Сиддик вмешивается во внутренние дела республики, поддерживая оппозицию. Он написал в Twitter о встрече с представителями Переходного военного совета.

В публикации указано, что цель мероприятия — выяснить причины приостановки договоров. ПВС считают, что расширение блокпостов, блокировка железных дорог, снижение уровня безопасности и враждебные заявления «Движения за свободу и перемены» не помогают продолжению диалога, а только стопорят его.

Во втором твите дипломат отметил, что призвал представителей оппозиции возобновить переговоры в ближайшее время. Стороны во время мероприятий достигли значительного прогресса, а приостановка грозит потерей всех договоренностей.

«Задержка также создает вакуум, который может привести к дальнейшей нестабильности», — пишет он.

Кроме этого на встрече стороны отметили необходимость избегать насилия. Оппозиция хочет провести расследование ситуации, в которой мирных суданцев убили или ранили.

Посол Британии активно сотрудничает с оппозицией Судана

Ранее Сиддик обсудил ситуацию с пресс-секретарем «Суданской Ассоциации Профессионалов» Мохамедом Наджи аль-Асамом. 

Представители западных стран, в частности Нидерландов, США и Великобритании, активно участвуют в формировании нового правительства в африканской республике. Согласно результатам расследования ФАН, сотрудники дипломатических ведомств этих государств принимали участие в акциях протеста.

Хоть они и прикрываются якобы высокими целями, стоит помнить о том, что грубое вмешательство Америки неоднократно приводило к вооруженным противостояниям и формированию новых ячеек «Исламского государства»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.

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Автор: Анна Манц
#оппозиция #британия #посол #судан #сиддик

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