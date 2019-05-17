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13:14   17 Мая 2019
Ближнее зарубежье

ДНР готова к прямому диалогу с Киевом

ДНР готова к прямому диалогу с Киевом

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) готова к прямому диалогу с украинским руководством, но с учетом выбора и интересов жителей региона. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин, слова которого приводит в пятницу, 17 мая, РИА Новости.

«Необходим диалог, чтобы наступил мир. А мир Донбассу нужен», — заметил он.

Глава ДНР отметил, что Киев о судьбе Донбасса собирается говорить с Россией вместо того, чтобы говорить с руководством республики. По мнению Пушилина, это деструктивно. Со своей стороны ДНР к данному диалогу готова, подчеркнул он.

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Автор: Алла Ларионова
#украина #днр #политика #пушилин

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