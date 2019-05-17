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13:14   17 Мая 2019
Россия

Песков заявил, что новые санкции США против «Терека» не останутся без ответа

Песков заявил, что новые санкции США против «Терека» не останутся без ответа

Ввод ограничительных мер США в отношении спецотряда «Терек» из Чечни требует определенных контрмер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» 17 мая.

Он напомнил, что в подобных ситуациях между Москвой и Вашингтоном соблюдается взаимность. Сам шаг министерства финансов Штатов он назвал деструктивным.

«Здесь, конечно же, взаимность будет соблюдаться, и будут преследоваться собственные национальные интересы [России]. Все будет делаться только в [российских] национальных интересах», — подчеркнул он.

Накануне, 16 мая, Минфин США сообщил о расширении списка санкций, который составлен в рамках закона Магнитского. В перечень попали пять россиян и чеченский специальный отряд быстрого реагирования «Терек».

Песков отметил, новые санкции США против «Терека» не останутся без ответа

Конгресс принял акт «О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» в 2012 году, тогда же его подписал президент Барак Обама. Документ предусматривает наложение односторонних санкций на россиян, которые причастны, с точки зрения Вашингтона, к нарушению человеческих прав. С декабря 2016 года акт расширили, теперь он действует и на другие страны.

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Автор: Анна Манц
#сша #санкции #песков #терек

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