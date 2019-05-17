Песков отметил, новые санкции США против «Терека» не останутся без ответа

Ввод ограничительных мер США в отношении спецотряда «Терек» из Чечни требует определенных контрмер, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» 17 мая.

Он напомнил, что в подобных ситуациях между Москвой и Вашингтоном соблюдается взаимность. Сам шаг министерства финансов Штатов он назвал деструктивным.

«Здесь, конечно же, взаимность будет соблюдаться, и будут преследоваться собственные национальные интересы [России]. Все будет делаться только в [российских] национальных интересах», — подчеркнул он.

Накануне, 16 мая, Минфин США сообщил о расширении списка санкций, который составлен в рамках закона Магнитского. В перечень попали пять россиян и чеченский специальный отряд быстрого реагирования «Терек».

Конгресс принял акт «О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» в 2012 году, тогда же его подписал президент Барак Обама. Документ предусматривает наложение односторонних санкций на россиян, которые причастны, с точки зрения Вашингтона, к нарушению человеческих прав. С декабря 2016 года акт расширили, теперь он действует и на другие страны.