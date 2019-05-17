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13:29   17 Мая 2019
Россия

Песков заявил, что РФ вернется в ПАСЕ только на условиях равноправия

Песков заявил, что РФ вернется в ПАСЕ только на условиях равноправия

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал позицию России по поводу ситуации с Советом Европы понятной и последовательной. Об этом он заявил в ходе конференции 17 мая. 

По словам Пескова, РФ заинтересована участвовать в ПАСЕ, но только на условиях полного равноправия, когда российская делегация сможет участвовать в работе всех механизмов. 

«В ином случае, это вряд ли возможно. Там сегодня находится министр иностранных дел Сергей Лавров, который даст все оценки», — заявил пресс-секретарь президента РФ. 

Напомним, ранее сообщалось, что глава украинского МИД Павел Климкин устроил демарш, отказавшись от поездки в Хельсинки, где должно было пройти заседание глав МИД Совета Европы. Политик аргументировал свое решение тем, что если в Совете Европы поддержат Россию, Украина перестанет соблюдать минские соглашения. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #песков #политика

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