Новая штурмовая винтовка разрабатывается в РФ

Российские конструкторы разработали внешний вид новой штурмовой винтовки. Об этом 17 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Альберта Бакова.

По словам гендиректора ЦНИИточмаш, драйв для создания винтовки конструкторы получили благодаря работе над пистолетом «Удав». С внешним видом нового оружия специалисты уже определились, осталось продумать характеристики.

«В основном, будет работа над материалами, над эргономикой, над удобством и точностью», — добавил он.

При этом Баков отметил, что сотрудники института не ставят своей целью замену автомата Калашникова.

Ранее сообщалось, что для поступления на вооружение российской армии самозарядного пистолета «Удав» требуется соответствующий приказ, который должен подписать глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.