Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Двери парадного входа Исторического музея Москвы откроют 1 июня

Двери парадного входа Исторического музея Москвы откроют 1 июня

 Шойгу уверен, что поручения Путина возродят профессию географа

Шойгу уверен, что поручения Путина возродят профессию географа
Порошенко, сам того не ожидая, разрешил Зеленскому роспуск Верховной рады

Порошенко, сам того не ожидая, разрешил Зеленскому роспуск Верховной рады

 Пушилин рассказал об ажиотаже в ДНР из-за возможности получить паспорта РФ

Пушилин рассказал об ажиотаже в ДНР из-за возможности получить паспорта РФ
Rammstein впервые за 10 лет выпустили новый альбом

Rammstein впервые за 10 лет выпустили новый альбом

Президент Египта амнистировал больше пятисот заключенных

Президент Египта амнистировал больше пятисот заключенных
Двери парадного входа Исторического музея Москвы откроют 1 июня

Двери парадного входа Исторического музея Москвы откроют 1 июня

 Шойгу уверен, что поручения Путина возродят профессию географа

Шойгу уверен, что поручения Путина возродят профессию географа
Порошенко, сам того не ожидая, разрешил Зеленскому роспуск Верховной рады

Порошенко, сам того не ожидая, разрешил Зеленскому роспуск Верховной рады

 Пушилин рассказал об ажиотаже в ДНР из-за возможности получить паспорта РФ

Пушилин рассказал об ажиотаже в ДНР из-за возможности получить паспорта РФ
Rammstein впервые за 10 лет выпустили новый альбом

Rammstein впервые за 10 лет выпустили новый альбом

Президент Египта амнистировал больше пятисот заключенных

Президент Египта амнистировал больше пятисот заключенных
12:58   17 Мая 2019
Россия

Новая штурмовая винтовка разрабатывается в РФ

Новая штурмовая винтовка разрабатывается в РФ

Российские конструкторы разработали внешний вид новой штурмовой винтовки. Об этом 17 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Альберта Бакова. 

По словам гендиректора ЦНИИточмаш, драйв для создания винтовки конструкторы получили благодаря работе над пистолетом «Удав». С внешним видом нового оружия специалисты уже определились, осталось продумать характеристики.

«В основном, будет работа над материалами, над эргономикой, над удобством и точностью», — добавил он. 

При этом Баков отметил, что сотрудники института не ставят своей целью замену автомата Калашникова. 

Ранее сообщалось, что для поступления на вооружение российской армии самозарядного пистолета «Удав» требуется соответствующий приказ, который должен подписать глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #вооружение #винтовка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...