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12:48   17 Мая 2019
Россия

Путин проведет заключительное совещание с руководителями предприятий ВПК

Путин проведет заключительное совещание с руководителями предприятий ВПК

Заключительное совещание президента России Владимира Путина с руководителями предприятий ВПК состоится 17 мая, в пятницу. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В ходе мероприятия планируют продолжить обсуждение оснащения Воздушно-космических сил страны, а также поговорить о разработке перспективных и новых образцов и систем вооружения. Далее участники встречи подведут ее итоги.

По словам официального представителя Кремля, в Бочаровом Ручье в Сочи Путин также намерен провести встречу с участниками конкурса мегагрантов на проведение научных исследований. Песков напомнил, что идея практики мегагрантов была выдвинута три года назад учеными. Помимо этого, в Бочаровом Ручье также пройдут несколько внутренних совещаний, добавил пресс-секретарь президента РФ.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #путин #песков #политика

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