Водитель такси Uber напал на журналистов News.ru

Два сотрудника новостного портала News.ru пострадали от агрессивных действий водителя такси Uber, который после инцидента, несмотря на жалобу, продолжает работать и возить других пассажиров.

Как сообщает портал в пятницу, в неприятную историю попали корреспондент Викторию В. с видеооператором Михаилом П., которые воспользовались мобильным приложением для заказа такси. На вызов приехал автомобиль Skoda Rapid, за рулем которого находился водитель Максим Удодов. К концу поездки в ответ на замечание таксист полез в драку с Михаилом, а затем достал газовый баллончик и распылил его в лица пассажирам.

Виктория В., обратилась в службу поддержки такси Uber с жалобой на Удодова, и ее заверили, что агрессивный водитель отстранен от заказов, а информация о его поведении передана в таксопарк, в котором он трудоустроен.

«Простите за испорченную поездку», - говорилось в официальном ответе компании.

Портал News.ru решил самостоятельно прояснить ситуацию и связался с водителем. Выяснилось, что Максим Удодов до сих пор работает и продолжает возить пассажиров. Также он рассказал, что написал в своем таксопарке объяснительную, в которой сообщил, что на пассажиров не нападал, а наоборот сам пострадал от нападения журналистов, и в Uber ему поверили на слово.

Причиной недавнего конфликта с журналистами News.ru он назвал сон.

«В машине не спят, я не ночлежка. По первому требованию необходимо освободить автомобиль. Они этого не сделали», - заявил Удодов.

Комментируя произошедшее, интернет-издание отмечает, что водители такси все чаше позволяют себе неадекватное поведение и агрессию в адрес пассажиров. Наиболее часто с таким отношением сталкиваются пользователи мобильных сервисов по вызову такси. Накануне – 16 мая – стало известно, что 16-летняя девушка в Волгограде была избита водителем «Яндекс.Такси» из-за того, что она не смогла быстро найти его машину на стоянке. Сначала водитель нецензурно обругал подошедшую пассажирку, а когда она попросила вести себя корректнее, мужчина средь бела дня на глазах у прохожих избил девушку.

Также с неадекватным поведением водителя из «Яндекс.Такси» столкнулась еще одна корреспондент News.ru – Елена. По ее словам, во время поездки водитель вдруг стал трясти и крутить головой во все стороны, открывать и закрывать окно, а затем неожиданно уронил голову на руль. Машина вильнула к краю дороги, водитель пришел в себя и, к счастью успел вывернуть руль. Испуганная Елена попросила его остановиться, но он резко ответил, что все нормально и продолжил движение.

«Стал вести себя очень агрессивно. Несколько раз ударил по рулю руками. Как только показалось на горизонте здание аэропорта, настойчиво сказала, чтобы он остановился. И шла оставшееся расстояние пешком», - рассказала Елена.

Ситуацию в беседе прокомментировал координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, который рассказал, что почти все автомобили в онлайн-сервисах арендованы частниками, и взять их в аренду может практически любой человек – криминальный элемент или психически нездоровое лицо – нет никакого отбора.

«В такси попадают люди абсолютно невменяемые. Если бы они пришли устраиваться в таксопарк, их бы туда не взяли или уволили за очень короткое время», - добавил Шкуматов.

Также эксперт посоветовал пассажирам не экономить на такси, чтобы не оказаться в ситуации, схожей с вышеописанными. Заказывая такси класса «комфорт» вы гораздо меньше рискуете столкнуться с неадекватным водителем, так как автомобили там гораздо дороже, чем в классе «эконом», и их не доверяют кому попало. Еще один способ обезопасить себя – это найти проверенный таксопарк, и всегда заказывать автомобиль только там.