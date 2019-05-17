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13:15   17 Мая 2019
Россия

Водитель такси Uber напал на журналистов News.ru

Водитель такси Uber напал на журналистов News.ru

Два сотрудника новостного портала News.ru пострадали от агрессивных действий водителя такси Uber, который после инцидента, несмотря на жалобу, продолжает работать и возить других пассажиров.

Как сообщает портал в пятницу, в неприятную историю попали корреспондент Викторию В. с видеооператором Михаилом П., которые воспользовались мобильным приложением для заказа такси. На вызов приехал автомобиль Skoda Rapid, за рулем которого находился водитель Максим Удодов. К концу поездки в ответ на замечание таксист полез в драку с Михаилом, а затем достал газовый баллончик и распылил его в лица пассажирам.

Виктория В., обратилась в службу поддержки такси Uber с жалобой на Удодова, и ее заверили, что агрессивный водитель отстранен от заказов, а информация о его поведении передана в таксопарк, в котором он трудоустроен.

«Простите за испорченную поездку», - говорилось в официальном ответе компании.

Портал News.ru решил самостоятельно прояснить ситуацию и связался с водителем. Выяснилось, что Максим Удодов до сих пор работает и продолжает возить пассажиров. Также он рассказал, что написал в своем таксопарке объяснительную, в которой сообщил, что на пассажиров не нападал, а наоборот сам пострадал от нападения журналистов, и в Uber ему поверили на слово.

Причиной недавнего конфликта с журналистами News.ru он назвал сон. 

«В машине не спят, я не ночлежка. По первому требованию необходимо освободить автомобиль. Они этого не сделали», - заявил Удодов.

Комментируя произошедшее, интернет-издание отмечает, что водители такси все чаше позволяют себе неадекватное поведение и агрессию в адрес пассажиров. Наиболее часто с таким отношением сталкиваются пользователи мобильных сервисов по вызову такси. Накануне – 16 мая – стало известно, что 16-летняя девушка в Волгограде была избита водителем «Яндекс.Такси» из-за того, что она не смогла быстро найти его машину на стоянке. Сначала водитель нецензурно обругал подошедшую пассажирку, а когда она попросила вести себя корректнее, мужчина средь бела дня на глазах у прохожих избил девушку.

Водитель такси Uber напал на журналистов News.ru

Также с неадекватным поведением водителя из «Яндекс.Такси» столкнулась еще одна корреспондент News.ru – Елена. По ее словам, во время поездки водитель вдруг стал трясти и крутить головой во все стороны, открывать и закрывать окно, а затем неожиданно уронил голову на руль. Машина вильнула к краю дороги, водитель пришел в себя и, к счастью успел вывернуть руль. Испуганная Елена попросила его остановиться, но он резко ответил, что все нормально и продолжил движение.

«Стал вести себя очень агрессивно. Несколько раз ударил по рулю руками. Как только показалось на горизонте здание аэропорта, настойчиво сказала, чтобы он остановился. И шла оставшееся расстояние пешком», - рассказала Елена.

Ситуацию в беседе прокомментировал координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, который рассказал, что почти все автомобили в онлайн-сервисах арендованы частниками, и взять их в аренду может практически любой человек – криминальный элемент или психически нездоровое лицо – нет никакого отбора.

«В такси попадают люди абсолютно невменяемые. Если бы они пришли устраиваться в таксопарк, их бы туда не взяли или уволили за очень короткое время», - добавил Шкуматов.

Также эксперт посоветовал пассажирам не экономить на такси, чтобы не оказаться в ситуации, схожей с вышеописанными. Заказывая такси класса «комфорт» вы гораздо меньше рискуете столкнуться с неадекватным водителем, так как автомобили там гораздо дороже, чем в классе «эконом», и их не доверяют кому попало. Еще один способ обезопасить себя – это найти проверенный таксопарк, и всегда заказывать автомобиль только там.

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Автор: Александр Люблинский
#нападение #водитель #пассажир #такси #агрессия

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