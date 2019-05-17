Соратницы Навального устроили тиранию в Петербурге и незаконную агитацию в Москве

Журналисты радиостанции «Эхо Москвы» пообщались с юристом так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовью Соболь, пытаясь добиться ответов по поводу ее депутатских амбиций. Соратница блогера Алексея Навального уходила от прямых вопросов и скатывалась в агитацию.

«Почему я не могу агитировать? Я очень люблю агитировать», — ответила Соболь ведущему на его просьбу вернуться к сути.

Во время интервью Соболь неоднократно возвращалась к своему «расследованию» о заболевании московских школьников. После того, как фамилия «Пригожин» прозвучала в третий раз без связи с заданным вопросом, ведущие начали шутить и пригласили Соболь работать на радио, чтобы хоть как-то вернуть ее в русло разговора. Безрезультатно — агитация продолжалась.

Спрашивая о главе московского Центра паллиативной помощи Анне Федермессер, которая как и Соболь баллотируется в Мосгордуму в 43-ем округе столицы, ведущие вспомнили открытое письмо блогера Алексея Навального, которое обсуждают пользователи Facebook.

В нем Навальный обвиняет Федермессер в коллаборационизме. Блогер утверждает, что общественница вошла в ОНФ, чтобы получить поддержку властей для обеспечения хосписов по всей стране. Теперь якобы по указке мэрии она переходит дорогу ФБК.

Пока Соболь занимается агитацией в Москве, в том числе незаконной, используя волонтеров, которые клеят листовки на стены жилых домов, ее коллега Ольга Гусева пытается утвердиться в Петербурге. Сотрудники штаба Навального, куда очень близкая подруга директора ФБК Ивана Жданова устроилась на должность руководителя, были вынуждены уйти в признанную в РФ нежелательной «Открытую Россию». Оставшиеся работники скептически относятся к муниципальной кампании под началом нового авторитарного менеджера, получившего прозвище «Иосиф Виссарионыч».

Источник в Telegram отмечает, что кандидатов в депутаты едва набралось 500 человек. И постепенно становится их меньше. Когда начнется избирательная кампания может остаться и вовсе около 200 человек, из которых зарегистрируют 20-30.

«То есть вместо обещанных 110 муниципалитетов штаб, разумеется, если Иосиф Виссарионович Гусев не развалит все быстрее, поборется за мандаты в 3–4 муниципалитетах…» — пишет источник в Telegram.

К выборам в Мосгордуму Соболь начала готовиться зимой, выпустив фейковое «расследование» о питании в детсадах и школах столицы, пытаясь с помощью фальсификаций связать «Конкорд» с комбинатом питания «Московский школьник». Оказалось, что за нападками на компанию бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд» стоял меркантильный интерес. Позже Навальный и Соболь потребовали от Пригожина 300 миллионов на муниципальную кампанию в Петербурге в обмен на прекращение информационной атаки. Бизнесмен платить отказался.