Венедиктов призвал простить дочерей Доренко

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов считает, что дочерей умершего журналиста Сергея Доренко следует простить. Об этом 17 мая сообщает MK.RU.

Дочери ушедшего из жизни Доренко — Екатерина и Ксения — ранее заявляли, что их отец мог быть отравлен, и что якобы к этому причастна его вторая жена Юлия. Прощание с журналистом пришлось перенести, чтобы перепроверить причину смерти. Однако по результатам судебно-медицинской экспертизы следов отравления выявлено не было.

«Это был стресс у девочек, и думаю, что обвинять близких нельзя в том, что им чудится и кажется, что человек, который должен был долго жить, внезапно уходит», — считает Венедиктов.

Главный редактор «Эха Москвы» добавил, что относится к ним с понимаем. Но при этом попросил своих родственников в случае его смерти не вести себя подобным образом.

Для Венедиктова известие о смерти Доренко стало неожиданным. Он рассказал, что сначала не поверил в это, ведь журналист был здоров. Последний раз они виделись 21 февраля, когда встречались с президентом.

«Он был талантливый, тщеславный и веселый», — сказал Венедиктов.

Напомним, Доренко умер 9 мая в центре Москвы, во время поездки на мотоцикле. Официальная причина смерти — разрыв аорты. Журналист знал о диагнозе, однако продолжал жить полной жизнью.