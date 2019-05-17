Эксперт поддержал решение Беглова увеличить расходы на жилье для многодетных

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов увеличил финансовую поддержку многодетных семей, в результате расходы по программе жилищных сертификатов возросли на полтора миллиарда рублей. Как отмечает ФАН со слов градоначальника, уже в следующем году бюджет программы жилищных сертификатов вырастет по меньшей мере в полтора раза.

Помимо этого, Беглов распорядился помочь многодетной семье петербуржца Виктора Ярокурцева. Мужчина пожаловался врио губернатора Северной столицы на то, что не может получить властей жилье, хоть и имеет на это первоочередное право.

«У меня многодетная семья, в которой воспитываются два ребенка-инвалида. Мы с женой все делаем, чтобы поднять их на ноги, но жилищный вопрос стоит очень остро», — рассказал Ярокурцев к петербургскому градоначальнику.

Беглов же подчеркнул, что многодетным семьям, в том числе с детьми-инвалидами, необходимо жить в благоустроенных районах со всей необходимой инфраструктурой.

«У нас на учете 600 семей с детьми-инвалидами. И они имеют право на первоочередное получение жилья», — добавил врио губернатора.

Он заметил, что одномоментно выкупить социальные квартиры для таких семей пока не представляется возможным, ведь они должны получать квартиры в районах с уже развитой инфраструктурой. Однако врио отметил, что уже дал поручения, чтобы семьям с детьми-инвалидами власти выделяли жилые метры именно в благоустроенных микрорайонах с детсадами, школами и поликлиниками.

Руководитель АНО «ЖКХ Эксперт», член Ассоциации юристов России Андрей Воробьев в разговоре с корреспондентом агентства полностью поддержал решение Беглова нарастить траты на жилье для многодетных семей. Он заметил, что семьи с детьми-инвалидами должны жить только в комфортных условиях. Он напомнил, что инициатива Беглова хороша еще и потому, что существовали такие случаи, когда семьям предоставляли «новое аварийное жилье» из низкокачественных материалов, с низким уровнем благоустройства.