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12:27   17 Мая 2019
Россия

Эксперт поддержал решение Беглова увеличить расходы на жилье для многодетных

Эксперт поддержал решение Беглова увеличить расходы на жилье для многодетных

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов увеличил финансовую поддержку многодетных семей, в результате расходы по программе жилищных сертификатов возросли на полтора миллиарда рублей. Как отмечает ФАН со слов градоначальника, уже в следующем году бюджет программы жилищных сертификатов вырастет по меньшей мере в полтора раза.

Помимо этого, Беглов распорядился помочь многодетной семье петербуржца Виктора Ярокурцева. Мужчина пожаловался врио губернатора Северной столицы на то, что не может получить властей жилье, хоть и имеет на это первоочередное право.

«У меня многодетная семья, в которой воспитываются два ребенка-инвалида. Мы с женой все делаем, чтобы поднять их на ноги, но жилищный вопрос стоит очень остро», — рассказал Ярокурцев к петербургскому градоначальнику.

Беглов же подчеркнул, что многодетным семьям, в том числе с детьми-инвалидами, необходимо жить в благоустроенных районах со всей необходимой инфраструктурой.

«У нас на учете 600 семей с детьми-инвалидами. И они имеют право на первоочередное получение жилья», — добавил врио губернатора.

Эксперт поддержал решение Беглова увеличить расходы на жилье для многодетных

Он заметил, что одномоментно выкупить социальные квартиры для таких семей пока не представляется возможным, ведь они должны получать квартиры в районах с уже развитой инфраструктурой. Однако врио отметил, что уже дал поручения, чтобы семьям с детьми-инвалидами власти выделяли жилые метры именно в благоустроенных микрорайонах с детсадами, школами и поликлиниками.

Руководитель АНО «ЖКХ Эксперт», член Ассоциации юристов России Андрей Воробьев в разговоре с корреспондентом агентства полностью поддержал решение Беглова нарастить траты на жилье для многодетных семей. Он заметил, что семьи с детьми-инвалидами должны жить только в комфортных условиях. Он напомнил, что инициатива Беглова хороша еще и потому, что существовали такие случаи, когда семьям предоставляли «новое аварийное жилье» из низкокачественных материалов, с низким уровнем благоустройства.

«Для инвалидов это просто неприемлемо», — подчеркнул эксперт.

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Автор: Алла Ларионова
#жилье #беглов #многодетные семьи

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