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11:57   17 Мая 2019
Весь мир

Учения НАТО «Весенний шторм» завершились в Эстонии

Учения НАТО «Весенний шторм» завершились в Эстонии

Более девяти тысяч военнослужащих из 13 стран завершили натовские учения «Весенний шторм» в Эстонии. Об этом 16 мая сообщает ТАСС со ссылкой на Главный штаб обороны Эстонии. 

По словам специалиста отдела стратегической коммуникации Главного штаба Сил обороны Игоря Ляпина, учения закончатся 17 мая. 

Генерал-майор Мартин Херем оценил учения положительно, назвав их успешными. 

«Более или менее все прошло в соответствии с нашими сценариями», — сообщил он. 

При этом он добавил, что удалось отработать все задуманные маневры. 

Он также сообщил, что учения прошли без несчастных случаев, но был нанесен ущерб окружающей среде. По словам Херема, Силы обороны пообещали его возместить. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #нато #эстония #политика #весь мир

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