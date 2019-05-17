Сотрудники МЧС эвакуировали около 1,5 тысячи студентов и работников Российского университета дружбы народов из-за сильного задымления. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 17 мая.

Сообщение о ЧП поступило из учебного корпуса РУДН, который расположен на юго-западе Москвы по адресу: улица Миклухо-Маклая, дом 6.

По предварительным данным, задымление началось в подвале учебного корпуса. Пострадавших нет. В ведомстве назвали возможную причину ЧП – короткое замыкание в электрооборудовании.