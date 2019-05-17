Турпоток из РФ на Мальту с начала года вырос на треть

Количество туристов из России, которые посетили Мальту, за первый квартал 2019 года выросло на 34 процента, сообщило управление по туризму островного государства 17 мая.

Согласно данным, туристический поток составил порядка 4,3 тысяч россиян. Это на треть больше, чем в аналогичный период прошлого года. Также ведомство отметило, что российским путешественникам стал интересен более продолжительный отдых на островах.

«Продолжительность пребывания путешественников из России увеличилась на 17 процентов», — уточнили в Мальтийском управлении по туризму.

Центральное статистическое бюро Мальты сообщило, что в текущем году на остров приехали почти 173 тысячи туристов из разных стран, не считая пассажиров круизных лайнеров и тех, кто прибыл в государство на один день. Это на три с половиной процента больше показателей аналогичного периода 2018 года.

Наибольшая доля путешественников — британцы. С января по март более 100 тысяч граждан Великобритании отдохнули на Мальте. Кроме этого отмечается популярность острова и среди жителей других стран. Из Испании сюда прилетело на 54 процента больше людей, нежели в пролом году, для США показатель составил 40 процентов, а для Венгрии — 17,6 процентов.