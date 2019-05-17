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11:39   17 Мая 2019
ЧП

Спецслужбы эвакуируют жилой дом в Новой Москве из-за угрозы взрыва

Спецслужбы эвакуируют жилой дом в Новой Москве из-за угрозы взрыва

Жилой дом в Новой Москве эвакуируют. Об этом 17 мая сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах в столице. 

По словам собеседника агентства, сотрудникам оперативных служб поступило сообщение об угрозе взрыва. Дом, на который указали неизвестные, находится по адресу: улица Бориса Пастернака, 49. 

«Жильцов эвакуируют в целях безопасности», — добавил источник. 

Известно, что в настоящий момент дом оцеплен. Его проверяют на предмет возможной взрывчатки. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #эвакуация #жилой дом #новая москва

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