Спецслужбы эвакуируют жилой дом в Новой Москве из-за угрозы взрыва

Жилой дом в Новой Москве эвакуируют. Об этом 17 мая сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах в столице.

По словам собеседника агентства, сотрудникам оперативных служб поступило сообщение об угрозе взрыва. Дом, на который указали неизвестные, находится по адресу: улица Бориса Пастернака, 49.

«Жильцов эвакуируют в целях безопасности», — добавил источник.

Известно, что в настоящий момент дом оцеплен. Его проверяют на предмет возможной взрывчатки.