Скандально известный депутат Петербургского ЗакСобрания Максим Резник выступит с лекцией «о проблемах со свободой слова в России» на Третьем Российском социальном форуме, который пройдет в Северной столице 18-19 мая.

Об этом в пятницу сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), отмечая, что организатором форума выступает немецкий Фонд Розы Люксембург, имеющий довольно неоднозначную репутацию и традиционно привлекающий самую разнообразную аудиторию – от правозащитников до радикальных коммунистов.

Как отмечается, мероприятие пройдет под слоганом «Для тех, кому не все равно». Носящий имя немецкой революционерки Фонд, представляет из себя немецкую неправительственную организацию, продвигающую использование гендерно-нейтральных терминов и «свободных семейных отношений». Фонд уже засветился в России, организовывая «квир-феминистические встречи в Новосибирске» и так называемые «лекции о толерантности» в российских вузах. Активисты фонда призывают к «юридической отмене гендерного дуализма» и продвигают другие инициативы, вызывающие в российском обществе неоднозначную реакцию.

В деле всеобщего «равенства и братства» немецкие кураторы не гнушаются взаимодействовать с откровенными преступниками. В частности, Фонд Розы Люксембург был уличен финансировании украинского националистического батальона «Айдар» - об этом сообщало издание Junge Welt. Фонд также поддерживал активиста Евромайдана – украинского писателя Сергея Жадана, радикально-националистическую партию «Свобода», а бойцам «Айдара» оплачивал развлекательные мероприятия. ООН и ОБСЕ не раз заявляли, что на совести бойцов нацбатальона «Айдар» множество преступлений, в том числе убийства, изнасилования, случаи похищения и пыток людей.

Фонд Розы Люксембург спонсирует мероприятие, которой пройдет в Петербурге в ближайшие выходные. Известный своим скандальным поведением на первомайском шествии, а также, предположительным пристрастием к употреблению наркотических веществ депутат Максим Резник заявлен в состав выступающих семинара «Свобода собраний в России: иллюзия права и реальность бесправия».