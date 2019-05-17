Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Двери парадного входа Исторического музея Москвы откроют 1 июня

Двери парадного входа Исторического музея Москвы откроют 1 июня

 Шойгу уверен, что поручения Путина возродят профессию географа

Шойгу уверен, что поручения Путина возродят профессию географа
Порошенко, сам того не ожидая, разрешил Зеленскому роспуск Верховной рады

Порошенко, сам того не ожидая, разрешил Зеленскому роспуск Верховной рады

 Пушилин рассказал об ажиотаже в ДНР из-за возможности получить паспорта РФ

Пушилин рассказал об ажиотаже в ДНР из-за возможности получить паспорта РФ
Rammstein впервые за 10 лет выпустили новый альбом

Rammstein впервые за 10 лет выпустили новый альбом

Президент Египта амнистировал больше пятисот заключенных

Президент Египта амнистировал больше пятисот заключенных
Двери парадного входа Исторического музея Москвы откроют 1 июня

Двери парадного входа Исторического музея Москвы откроют 1 июня

 Шойгу уверен, что поручения Путина возродят профессию географа

Шойгу уверен, что поручения Путина возродят профессию географа
Порошенко, сам того не ожидая, разрешил Зеленскому роспуск Верховной рады

Порошенко, сам того не ожидая, разрешил Зеленскому роспуск Верховной рады

 Пушилин рассказал об ажиотаже в ДНР из-за возможности получить паспорта РФ

Пушилин рассказал об ажиотаже в ДНР из-за возможности получить паспорта РФ
Rammstein впервые за 10 лет выпустили новый альбом

Rammstein впервые за 10 лет выпустили новый альбом

Президент Египта амнистировал больше пятисот заключенных

Президент Египта амнистировал больше пятисот заключенных
12:33   17 Мая 2019
Россия

Резник выступит с лекцией о «свободе слова» на деньги спонсоров украинских националистов и ЛГБТ

Резник выступит с лекцией о «свободе слова» на деньги спонсоров украинских националистов и ЛГБТ

Скандально известный депутат Петербургского ЗакСобрания Максим Резник выступит с лекцией «о проблемах со свободой слова в России» на Третьем Российском социальном форуме, который пройдет в Северной столице 18-19 мая.

Об этом в пятницу сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН), отмечая, что организатором форума выступает немецкий Фонд Розы Люксембург, имеющий довольно неоднозначную репутацию и традиционно привлекающий самую разнообразную аудиторию – от правозащитников до радикальных коммунистов.

Как отмечается, мероприятие пройдет под слоганом «Для тех, кому не все равно». Носящий имя немецкой революционерки Фонд, представляет из себя немецкую неправительственную организацию, продвигающую  использование гендерно-нейтральных терминов и «свободных семейных отношений». Фонд уже засветился в России, организовывая «квир-феминистические встречи в Новосибирске» и так называемые «лекции о толерантности» в российских вузах. Активисты фонда призывают к «юридической отмене гендерного дуализма» и продвигают другие инициативы, вызывающие в российском обществе неоднозначную реакцию.

Резник выступит с лекцией о «свободе слова» на деньги спонсоров украинских националистов и ЛГБТ

В деле всеобщего «равенства и братства» немецкие кураторы не гнушаются взаимодействовать с откровенными преступниками. В частности, Фонд Розы Люксембург был уличен финансировании украинского националистического батальона «Айдар» - об этом сообщало издание Junge Welt. Фонд также поддерживал активиста Евромайдана – украинского писателя Сергея Жадана, радикально-националистическую партию «Свобода», а бойцам «Айдара» оплачивал развлекательные мероприятия. ООН и ОБСЕ не раз заявляли, что на совести бойцов нацбатальона «Айдар» множество преступлений, в том числе убийства, изнасилования, случаи похищения и пыток людей.

Резник выступит с лекцией о «свободе слова» на деньги спонсоров украинских националистов и ЛГБТ

Фонд Розы Люксембург спонсирует мероприятие, которой пройдет в Петербурге в ближайшие выходные. Известный своим скандальным поведением на первомайском шествии, а также, предположительным пристрастием к употреблению наркотических веществ депутат Максим Резник заявлен в состав выступающих семинара «Свобода собраний в России: иллюзия права и реальность бесправия».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#айдар #лгбт #резник

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...