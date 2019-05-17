Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Двери парадного входа Исторического музея Москвы откроют 1 июня

Двери парадного входа Исторического музея Москвы откроют 1 июня

 Шойгу уверен, что поручения Путина возродят профессию географа

Шойгу уверен, что поручения Путина возродят профессию географа
Порошенко, сам того не ожидая, разрешил Зеленскому роспуск Верховной рады

Порошенко, сам того не ожидая, разрешил Зеленскому роспуск Верховной рады

 Пушилин рассказал об ажиотаже в ДНР из-за возможности получить паспорта РФ

Пушилин рассказал об ажиотаже в ДНР из-за возможности получить паспорта РФ
Rammstein впервые за 10 лет выпустили новый альбом

Rammstein впервые за 10 лет выпустили новый альбом

Президент Египта амнистировал больше пятисот заключенных

Президент Египта амнистировал больше пятисот заключенных
Двери парадного входа Исторического музея Москвы откроют 1 июня

Двери парадного входа Исторического музея Москвы откроют 1 июня

 Шойгу уверен, что поручения Путина возродят профессию географа

Шойгу уверен, что поручения Путина возродят профессию географа
Порошенко, сам того не ожидая, разрешил Зеленскому роспуск Верховной рады

Порошенко, сам того не ожидая, разрешил Зеленскому роспуск Верховной рады

 Пушилин рассказал об ажиотаже в ДНР из-за возможности получить паспорта РФ

Пушилин рассказал об ажиотаже в ДНР из-за возможности получить паспорта РФ
Rammstein впервые за 10 лет выпустили новый альбом

Rammstein впервые за 10 лет выпустили новый альбом

Президент Египта амнистировал больше пятисот заключенных

Президент Египта амнистировал больше пятисот заключенных
11:37   17 Мая 2019
Весь мир

Южная Корея готова предоставить КНДР продовольственную помощь

Южная Корея готова предоставить КНДР продовольственную помощь

Сеул уверен, что решение о предоставлении Пхеньяну продовольственной помощи должно приниматься независимо от существующих вопросов по безопасности. Об этом 17 мая заявил глава Управления национальной безопасности при администрации президента Чон Ый Ен.

«[Проблема] должна рассматриваться под углом гуманитарного вопроса», — сказал он.

Чон Ый Ен подчеркнул, что власти Южной Кореи уже приняли решение по продовольственной помощи, несмотря на недавние испытания ракет. В ближайшее время будет объявлен детальный план по этому вопросу.

КНДР сейчас страдает от сильнейшей засухи за последние сто лет. Ранее северокорейские СМИ призвали граждан искать новые источники воды и революционные меры для борьбы с рекордной засухой в стране. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#кндр #южная корея #общество #засуха

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...