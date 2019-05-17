Южная Корея готова предоставить КНДР продовольственную помощь

Сеул уверен, что решение о предоставлении Пхеньяну продовольственной помощи должно приниматься независимо от существующих вопросов по безопасности. Об этом 17 мая заявил глава Управления национальной безопасности при администрации президента Чон Ый Ен.

«[Проблема] должна рассматриваться под углом гуманитарного вопроса», — сказал он.

Чон Ый Ен подчеркнул, что власти Южной Кореи уже приняли решение по продовольственной помощи, несмотря на недавние испытания ракет. В ближайшее время будет объявлен детальный план по этому вопросу.

КНДР сейчас страдает от сильнейшей засухи за последние сто лет. Ранее северокорейские СМИ призвали граждан искать новые источники воды и революционные меры для борьбы с рекордной засухой в стране.