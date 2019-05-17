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11:28   17 Мая 2019
Весь мир

Планировавшего теракт мужчину задержали в Польше

Планировавшего теракт мужчину задержали в Польше

Гражданин Польши, который собирался совершить террористическую атаку по религиозным мотивам, задержан сотрудниками Агентства внутренней безопасности (ABW). Об этом сообщает в пятницу, 17 мая РАР со ссылкой на заявление ведомства.

«Сотрудники ABW задержали в Варшаве гражданина Польши Миколая Б., подозреваемого в подготовке к совершению преступления террористического характера на территории Польши», — отмечает ABW.

Отмечается, что злоумышленник является членом мусульманской общины, собирающейся в Варшаве. Он также использовал имя Мохаммед. По информации ведомства, покушение должно было служить местью противникам ислама. Миколаю Б. уже предъявили обвинение, ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

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Автор: Алла Ларионова
#задержание #польша #теракт

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