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11:31   17 Мая 2019
Россия

Спецназ США хотел приобрести у России пистолеты «Вектор», но сделка сорвалась

Спецназ США хотел приобрести у России пистолеты «Вектор», но сделка сорвалась

Американский спецназ был намерен приобрести российские пистолеты «Вектор», однако сделка не удалась, рассказал генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Альберт Баков в беседе с РИА Новости 17 мая.

ЦНИИточмаш входит в корпорацию «Ростех». Неизвестно, что именно стало причиной.

«Что касается планов по рынку США, то, видимо, нужно производить продукцию у них на территории, искать нишевого игрока, покупать его и начинать производство гражданского оружия», — сказал глава.

России необходимо научиться завоевывать рынки в других странах, «другого способа нет». Невозможно производить продукцию на своей территории и возить ее другим государствам. По словам Бакова, товары из России нигде не ждут «с распростертыми объятиями». К тому же есть способы пробиться на американскую площадку.

Спецназ США хотел приобрести у России пистолеты «Вектор», но сделка сорвалась

«С Америкой нужно торговать. Производство у нас есть, но нам нужно научиться продавать свою продукцию и заходить на рынки», — отметил он.

Санкции, конечно, мешают, однако не являются приговором. 

«Наше оружие достойно того, чтобы продаваться и производиться за рубежом», — подчеркнул гендиректор.

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Автор: Анна Манц
#сша #оружие #поставки #цнииточмаш

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