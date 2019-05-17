Спецназ США хотел приобрести у России пистолеты «Вектор», но сделка сорвалась

Американский спецназ был намерен приобрести российские пистолеты «Вектор», однако сделка не удалась, рассказал генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Альберт Баков в беседе с РИА Новости 17 мая.

ЦНИИточмаш входит в корпорацию «Ростех». Неизвестно, что именно стало причиной.

«Что касается планов по рынку США, то, видимо, нужно производить продукцию у них на территории, искать нишевого игрока, покупать его и начинать производство гражданского оружия», — сказал глава.

России необходимо научиться завоевывать рынки в других странах, «другого способа нет». Невозможно производить продукцию на своей территории и возить ее другим государствам. По словам Бакова, товары из России нигде не ждут «с распростертыми объятиями». К тому же есть способы пробиться на американскую площадку.

«С Америкой нужно торговать. Производство у нас есть, но нам нужно научиться продавать свою продукцию и заходить на рынки», — отметил он.

Санкции, конечно, мешают, однако не являются приговором.