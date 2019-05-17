WBC рассмотрит слова Уайлдера о желании убить соперника на ринге

Слова чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера о том, что его соперник Доминик Бризил может погибнуть во время боя, будут рассмотрены членами Всемирного боксерского совета. Об этом 17 мая сообщает ТАСС со ссылкой на «Газету.Ru».

«Бокс — единственный спорт, где платят за убийство. Тогда почему бы мне не убивать?», — заявил Уйалдер.

Спортсмены встретятся на поединке 18 мая в Нью-Йорке.

По мнению президента WBC Маурисио Сулеймана, выражения Уайлдера плохо сказываются на репутации бокса. Он подчеркнул, что такие сравнения противоречат этическим правилам WBC. При этом он добавил, что комиссия организации по этике не оставит без внимания высказывания спортсмена.

«Я давно знаю Уайлдера, он не тот человек, которого изображает в таких комментариях», — добавил Сулейман.

Напомним, Уайлдер ни разу не проигрывал, выступая на профессиональном ринге. На его счету 40 побед. Последний раз 33-летний спортсмен выступал в декабре прошлого года. Тогда он защитил титул чемпиона мира по версии WBC, соревнуясь с британцем Тайсоном Фьюри, завершив бой вничью.