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11:22   17 Мая 2019
Ближнее зарубежье

Гройсман рассказал, как Верховной раде вернуть доверие украинцев

Гройсман рассказал, как Верховной раде вернуть доверие украинцев

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман считает, что, если верховная рада отменит депутатскую неприкосновенность, это поможет властям вернуть доверие людей.

С предложением снять с народных избранников депутатскую неприкосновенность Владимир Гройсман обратился к парламенту на пленарном заседании в пятницу.

«Неприкосновенность депутатов парламента и других чиновников разъедает изнутри, разрешает расширять рамки и нарушать закон, за это все равно надо будет отвечать, - заявил Гройсман, в частности, добавив при этом: - Давайте сейчас примем решение и снимем неприкосновенность».

При этом глава Кабмина выразил уверенность в том, что такое решение было бы правильным, честным и достойным.

Гройсман рассказал, как Верховной раде вернуть доверие украинцев

Напомним: ранее в пятницу фракция «Народный фронт» заявила о выходе из парламентской коалиции, лишив тем самым избранного президента Украины Владимира Зеленского, чья инаугурация назначена на 20 мая, возможности досрочно распустить парламент.

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Автор: Александр Люблинский
#украина #гройсман #рада #неприкосновенность

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