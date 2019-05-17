Гройсман рассказал, как Верховной раде вернуть доверие украинцев

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман считает, что, если верховная рада отменит депутатскую неприкосновенность, это поможет властям вернуть доверие людей.

С предложением снять с народных избранников депутатскую неприкосновенность Владимир Гройсман обратился к парламенту на пленарном заседании в пятницу.

«Неприкосновенность депутатов парламента и других чиновников разъедает изнутри, разрешает расширять рамки и нарушать закон, за это все равно надо будет отвечать, - заявил Гройсман, в частности, добавив при этом: - Давайте сейчас примем решение и снимем неприкосновенность».

При этом глава Кабмина выразил уверенность в том, что такое решение было бы правильным, честным и достойным.

Напомним: ранее в пятницу фракция «Народный фронт» заявила о выходе из парламентской коалиции, лишив тем самым избранного президента Украины Владимира Зеленского, чья инаугурация назначена на 20 мая, возможности досрочно распустить парламент.