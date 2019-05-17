Порошенко отправил в отставку своего заместителя

Действующий украинский президент Петр Порошенко отправил в отставку заместителя главы своей администрации Константина Елисеева. Об этом сообщает в пятницу, 17 мая УНИАН со ссылкой на соответствующий документ.

Как считает сам Елисеев, его отставка, вероятно, связана с желанием «очистить пространство для новой команды»,

Экс-замглавы администрации Украины работал на данном посту с лета 2015 года. Елисеев отвечал за внешнеполитическое направление. До этого он более пяти лет работал послом украинского государства при Евросоюзе.

Порошенко во втором туре президентских выборов, который состоялся 21 апреля, поиграл Владимиру Зеленскому. Теперь победитель гонки ожидает инаугурации 20 мая, чтобы вступить в должность главы Украины.