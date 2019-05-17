Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Двери парадного входа Исторического музея Москвы откроют 1 июня

Двери парадного входа Исторического музея Москвы откроют 1 июня

 Шойгу уверен, что поручения Путина возродят профессию географа

Шойгу уверен, что поручения Путина возродят профессию географа
Порошенко, сам того не ожидая, разрешил Зеленскому роспуск Верховной рады

Порошенко, сам того не ожидая, разрешил Зеленскому роспуск Верховной рады

 Пушилин рассказал об ажиотаже в ДНР из-за возможности получить паспорта РФ

Пушилин рассказал об ажиотаже в ДНР из-за возможности получить паспорта РФ
Rammstein впервые за 10 лет выпустили новый альбом

Rammstein впервые за 10 лет выпустили новый альбом

Президент Египта амнистировал больше пятисот заключенных

Президент Египта амнистировал больше пятисот заключенных
Двери парадного входа Исторического музея Москвы откроют 1 июня

Двери парадного входа Исторического музея Москвы откроют 1 июня

 Шойгу уверен, что поручения Путина возродят профессию географа

Шойгу уверен, что поручения Путина возродят профессию географа
Порошенко, сам того не ожидая, разрешил Зеленскому роспуск Верховной рады

Порошенко, сам того не ожидая, разрешил Зеленскому роспуск Верховной рады

 Пушилин рассказал об ажиотаже в ДНР из-за возможности получить паспорта РФ

Пушилин рассказал об ажиотаже в ДНР из-за возможности получить паспорта РФ
Rammstein впервые за 10 лет выпустили новый альбом

Rammstein впервые за 10 лет выпустили новый альбом

Президент Египта амнистировал больше пятисот заключенных

Президент Египта амнистировал больше пятисот заключенных
11:13   17 Мая 2019
Весь мир

МИД РФ выступил за широкий антитеррористический фронт

МИД РФ выступил за широкий антитеррористический фронт

Россия выступает за формирование широкого антитеррористического фронта с участием всех стран. Об этом заявил 17 мая замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов на конференции «Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом». 

Он подчеркнул, что ООН должна выполнять центральную координирующую роль. 

Сыромолотов добавил, что «хребет» международного терроризма в Сирии сломлен благодаря усилиям сирийской правительственной армии при поддержке ВКС РФ.

«На наш взгляд, это является ярким примером безупречного антитеррористического сотрудничества», — сказал Сыромолотов. 

По словам замглавы МИД РФ, террористы в Сирии все еще получают продукцию военного назначения извне. Мировое сообщество должно обратить внимание на эту проблему.

При этом Сыромолотов считает, что иностранные террористы-боевики все еще угрожают безопасности. Возвращаясь из Ближнего Востока в третьи страны, они создают там вербовочные сети и спящие ячейки, которые в любой момент могут совершить теракты.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#терроризм #сирия #мид рф #ближний восток

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...