МИД РФ выступил за широкий антитеррористический фронт

Россия выступает за формирование широкого антитеррористического фронта с участием всех стран. Об этом заявил 17 мая замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов на конференции «Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом».

Он подчеркнул, что ООН должна выполнять центральную координирующую роль.

Сыромолотов добавил, что «хребет» международного терроризма в Сирии сломлен благодаря усилиям сирийской правительственной армии при поддержке ВКС РФ.

«На наш взгляд, это является ярким примером безупречного антитеррористического сотрудничества», — сказал Сыромолотов.

По словам замглавы МИД РФ, террористы в Сирии все еще получают продукцию военного назначения извне. Мировое сообщество должно обратить внимание на эту проблему.

При этом Сыромолотов считает, что иностранные террористы-боевики все еще угрожают безопасности. Возвращаясь из Ближнего Востока в третьи страны, они создают там вербовочные сети и спящие ячейки, которые в любой момент могут совершить теракты.