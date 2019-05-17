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10:53   17 Мая 2019
Весь мир

Глава МИД РФ встретился в Хельсинки с германским коллегой

Глава МИД РФ встретился в Хельсинки с германским коллегой

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров встретился в Хельсинки на полях министерской сессии Совета Европы со своим коллегой из ФРГ Хайко Маасом.

Как сообщает в пятницу утром агентство ТАСС, главы МИД России и Германии в присутствии журналистов обменялись рукопожатием, после чего представителям прессы предложили удалиться.

Ранее в германском внешнеполитическом ведомстве, комментируя предстоящую встречу Сергея Лаврова и Хайко Мааса, заявили, что планируется обсудить членство России в Совете Европе, Украину, ситуацию на Ближнем Востоке. А также двусторонние отношения между нашими странами.

Глава МИД РФ встретился в Хельсинки с германским коллегой

При этом в МИД РФ сообщали, что у Сергея Лаврова в пятницу запланированы переговоры с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом и бельгийским министром иностранных дел Рейндерсом.

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Автор: Александр Люблинский
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