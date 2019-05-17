Фракция «Народный фронт» заблокировала досрочный роспуск Верховной рады

Фракция «Народный фронт» 17 мая решила покинуть коалицию в Верховной Раде, чем заблокировала возможность досрочного роспуска нижней палаты парламента Украины.

Глава «Народного фронта» Максим Бурбак на заседании Рады заявил о прекращении работы коалиции с пятницы. Депутаты намерены создать новое большинство с обновленной повесткой дня.

«Новый президент, новая повестка дня, новая коалиция», — перечислил он причины решения.

Коалицию «Европейская Украина» основали 27 ноября 2014 года. Тогда в нее вошли «Блок Порошенко», «Народный фронт» «Самопомощь», «Радикальная партия» и «Батькивщина», общая численность депутатов на момент создания составляла 302 парламентария. Однако позже последние три фракции покинули объединение.

Согласно Конституции страны, у членов Рады есть 30 дней для формирования нового большинства, то есть до 16 июня. А избранный президент Украины Владимир Зеленский имеет право распустить нижнюю палату только до 27 мая. То есть, прекращение полномочий депутатов становится невозможным.

21 апреля прошел второй тур президентских выборов в стране. В нем за должность боролись шоумен Владимир Зеленский от партии «Слуга народа» и действующий глава Украины Петр Порошенко, который зарегистрировался как самовыдвиженец.

23 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 100 процентов электронных протоколов: за Зеленского выступили 73,22 процента украинцев, за Порошенко — 24,45 процентов.

Ряд иностранных политиков поздравили Зеленского с победой. Окончательные итоги голосования опубликовали только 3 мая. Инаугурация избранного президента пройдет 20 мая.