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10:37   17 Мая 2019
Россия

Экс-главу «КрасАвиа» приговорили к четырем годам колонии за взятки

Экс-главу «КрасАвиа» приговорили к четырем годам колонии за взятки

Экс-директора госпредприятия Красноярского края «КрасАвиа» приговорили к четырем годам колонии строгого режима за взятки. Об этом 17 мая сообщается на сайте СК РФ.

По данным следствия, с июля 2016 года по ноябрь 2017 года обвиняемый, занимая пост гендиректора «КрасАвиа», получил взятки на сумму более четырех миллионов рублей за содействие при выборе коммерческой организации в качестве поставщика при проведении закупок для нужд авиапредприятия.

Помимо четырех лет колонии ему назначили штраф в размере восьми миллионов рублей. Также осужденный теперь не сможет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

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Автор: Виктория Разумовская
#суд #красноярск #общество #красавиа

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