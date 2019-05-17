Экс-главу «КрасАвиа» приговорили к четырем годам колонии за взятки

Экс-директора госпредприятия Красноярского края «КрасАвиа» приговорили к четырем годам колонии строгого режима за взятки. Об этом 17 мая сообщается на сайте СК РФ.

По данным следствия, с июля 2016 года по ноябрь 2017 года обвиняемый, занимая пост гендиректора «КрасАвиа», получил взятки на сумму более четырех миллионов рублей за содействие при выборе коммерческой организации в качестве поставщика при проведении закупок для нужд авиапредприятия.

Помимо четырех лет колонии ему назначили штраф в размере восьми миллионов рублей. Также осужденный теперь не сможет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.