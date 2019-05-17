Смольный помог 13 тысячам горожан, обратившимся к Беглову через соцсеть

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что за два месяца Смольный оказал помощь 13 тысячам жителей города, которые обратились к нему через страницу в социальной сети «ВКонтакте».

Об этом градоначальник рассказал в пятницу утром в эфире телеканала «78».

По словам Александра Беглова, социальные сети в значительной мере упростили процедуру рассмотрения обращений петербуржцев, а также помогают изживать бюрократию и позволяют решать некоторые вопросы в течение 2-3 дней.

«Если бы работали по старой системе и отвечали в течение 30 дней, то тогда эти 13 тысяч растянулись бы на долгие-долгие годы. Наша задача одна – моментально отреагировать на проблемы», - отметил он.

Также глава региона подчеркнул, что требует от подчиненных не затягивать работу по обращениям, и очень жестко реагирует, если это происходит. По словам Беглова, на первый раз чиновники, затягивающие с работой по обращениям граждан, получают предупреждение, а на второй раз их увольняют.

Напомним: врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов завел собственную страничку в социальной сети «ВКонтакте» в марте текущего года. Как сообщали СМИ, только в первую неделю на его аккаунт подписались более 20 тысяч петербуржцев, которые сразу же направили главе региона около пяти тысяч обращений.