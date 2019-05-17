Беглов сообщил, что лучшую концепцию арт-парка в Петербурге выберут на международном конкурсе

Концепцию и название будущего арт-парка в историческом центре Санкт-Петербурга определят путем международного конкурса, рассказал врио губернатора города Александр Беглов в эфире телеканала «78».

Он напомнил, что ранее хотели провести подобное мероприятие на уровне города. Однако петербуржцы предложили устроить международный конкурс. Его объявят в скором будущем.

«Я думаю, это абсолютно справедливое мнение горожан, и нужно сделать действительно международный конкурс об освоении этого пространства», — сказал градоначальник.

23 апреля Беглов предложил создать парковую зону вместо судебного квартала. Российский президент Владимир Путин одобрил идею и сказал, что это «хороший масштабный проект, достойный Петербурга». Судебный квартал же расположат в районе Смольной набережной, где ранее хотели отстроить новое здание Музея обороны и блокады Ленинграда.

Арт-парк займет территорию между проспектом Добролюбова, набережной Малой Невы, переулка Талалихина и западной границы площади Академика Лихачева. Под прогулочное пространство выделят набережную от Биржевого до Тучкова моста, она будет идти до Петропавловской крепости.

Парк займет порядка шести гектаров. Под ним постоят культурные комплексы и подземную парковку. В самом же Арт-парке расположат Дворец танца Эйфмана. Проект обсуждали вместе с горожанами, около 80 процентов петербуржцев тепло отнеслись к инициативе.