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10:10   17 Мая 2019
Россия

Сгоревший SSJ–100 имел более 700 неисправностей за последние два года

Сгоревший SSJ–100 имел более 700 неисправностей за последние два года

Самолет Sukhoi SuperJet 100, который сгорел в Шереметьеве 5 мая, за последние два года участвовал в пяти серьезных инцидентах и ломался более 700 раз, передает ФАН-ТВ в пятницу, 17 мая.

Источник из совета директоров «Аэрофлота» сообщил агентству, что лайнер каждый раз восстанавливали и снова отправляли в полет. С учетом того, что рейс Москва-Мурманск он выполнял два раза в день, можно сделать вывод: борт ломался буквально через сутки.

После трагедии в Шереметьеве российские авиакомпании отменили десятки рейсов самолетов этой модели. Кроме того, 200 тысяч россиян подписали петицию о запрете полетов «Суперджетов». Пока эксплуатация таких лайнеров продолжается.

Напомним, трагедия, произошедшая в московском аэропорту 5 мая, унесла жизни 41 человека.

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Автор: Виктория Разумовская
#авиакатастрофа #шереметьево #общество #sukhoi superjet 100

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