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9:42   17 Мая 2019
Весь мир

Бюро США по оружию и взрывчатке эвакуировали из-за подозрительной посылки

Бюро США по оружию и взрывчатке эвакуировали из-за подозрительной посылки

Сотрудников штаб-квартиры бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам в Вашингтоне эвакуировали из-за подозрительного конверта. Об этом 17 мая сообщили в ведомстве. 

Один из работников открыл конверт, в котором оказалось подозрительное жидкое вещество. На место произошедшего вызвали специалистов по ликвидации опасных веществ. После проверки оказалось, что опасных компонентов в веществе нет. Его отправят в лабораторию для дальнейших анализов.

Телеканал CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что сотрудница бюро, которая открыла конверт, заявила, что почувствовала себя плохо. Источники также сообщают, что пока не установлено, какое вещество было в конверте.

Через два часа сотрудникам бюро разрешили вернуться на свои рабочие места.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #полиция #вашингтон #общество

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