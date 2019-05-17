Бюро США по оружию и взрывчатке эвакуировали из-за подозрительной посылки

Сотрудников штаб-квартиры бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам в Вашингтоне эвакуировали из-за подозрительного конверта. Об этом 17 мая сообщили в ведомстве.

Один из работников открыл конверт, в котором оказалось подозрительное жидкое вещество. На место произошедшего вызвали специалистов по ликвидации опасных веществ. После проверки оказалось, что опасных компонентов в веществе нет. Его отправят в лабораторию для дальнейших анализов.

It has been determined that an employee opened an envelope w/ a suspicious liquid substance & Hazmat is responding accordingly. pic.twitter.com/xUsdBzQWXg — ATF HQ (@ATFHQ) May 16, 2019

Телеканал CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что сотрудница бюро, которая открыла конверт, заявила, что почувствовала себя плохо. Источники также сообщают, что пока не установлено, какое вещество было в конверте.

Через два часа сотрудникам бюро разрешили вернуться на свои рабочие места.