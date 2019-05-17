F-16 потерпел крушение в Калифорнии из-за отказа гидравлической системы

Истребитель F-16 рухнул в калифорнийском округе Риверсайд из-за отказа гидравлической системы самолета, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя базы Военно-воздушных сил США 17 мая.

Напомним, что инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу. Летательный аппарат пробил крышу склада рядом с военной базой. Пилот успел катапультироваться, его доставили в больницу. На борту находились боеприпасы.

#F16Crash: The fighter jet crashed into a commercial building — here’s what it looks like from AIR7HD pic.twitter.com/fXE47yDRH9 — Veronica Miracle (@ABC7Veronica) 16 мая 2019 г.

После обследования стало известно, что пилот не получил серьезных травм. Компания See Water, которая владеет складом, уточнила, что внутри помещения никто не пострадал.

В то же время, отделение телеканала NBC сообщило о трех людях, которые получили легкие ранения в результате инцидента. Представитель пожарной службы штата Фернандо Эррера заявлял, что в больницы для обследования доставили 12 человек.

Ранее аналогичный истребитель ВВС США потерпел жесткую аварийную посадку в Аризоне. Из-за инцидента двигатель F-16 разлетелся на части. В том же месяце разбилось еще одно воздушное судно, но в штате Невада.