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9:16   17 Мая 2019
Россия

Пистолет «Удав» могут принять на вооружение в 2019 году

Пистолет «Удав» могут принять на вооружение в 2019 году

Новый пистолет «Удав» может поступить в российскую армию уже в этом году. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Альберта Бакова.

Он отметил, что окончательное решение остается за министром обороны.

«В этом году, считаю, приказ будет подписан, и мы поставим в войска опытную партию», — добавил Баков.

Пистолет является отечественной разработкой. Он успешно прошел государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение. «Удав» будут производить в трех модификациях: для регулярных войск, специальных подразделений и гражданского рынка. 

Разработчик утверждает, что гражданская версия сможет конкурировать с такими известными брендами, как Colt, Walther, Heckler&Koch, Glock и т.д.  Она ориентирована на профессиональных спортсменов-стрелков.

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Автор: Виктория Разумовская
#вооружение #вс рф #армия и опк #удав

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