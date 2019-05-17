Пистолет «Удав» могут принять на вооружение в 2019 году

Новый пистолет «Удав» может поступить в российскую армию уже в этом году. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Альберта Бакова.

Он отметил, что окончательное решение остается за министром обороны.

«В этом году, считаю, приказ будет подписан, и мы поставим в войска опытную партию», — добавил Баков.

Пистолет является отечественной разработкой. Он успешно прошел государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение. «Удав» будут производить в трех модификациях: для регулярных войск, специальных подразделений и гражданского рынка.

Разработчик утверждает, что гражданская версия сможет конкурировать с такими известными брендами, как Colt, Walther, Heckler&Koch, Glock и т.д. Она ориентирована на профессиональных спортсменов-стрелков.