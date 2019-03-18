Минтруд разрабатывает методику расчета надбавок к пенсиям

Министерство труда и социальной защиты России в скором времени представит единую методику расчета надбавок к выплатам малообеспеченным пенсионерам, сообщил заместитель главы ведомства Андрей Пудов.

«Мы сейчас ее отрабатываем вместе с федеральными органами исполнительной власти и в ближайшее время мы ее на публичное обсуждение представим», — объяснил он.

Ранее думский комитет по труду и социальной политике рекомендовал принять законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума с поправкой о единой методике во втором чтении. Изменения предложили депутаты от фракции «Единая Россия». Первый заместитель главы партии по законопроектной деятельности Андрей Исаев указал, что поправка защитит россиян от манипуляций при расчетах надбавок.

Как объяснял председатель нижней палаты Вячеслав Володин, после принятия закона пенсионеры получат доплаты и пенсию в полном объеме. Для этого не нужно будет писать какие-либо заявления, все будет начислено автоматически. В первом слушании законопроект приняли 12 марта.

Ожидается, что Совет Федераций рассмотрит проект закона 27 марта. Ответственный за документ думский комитет по труду и соцполитике уже рекомендовал принять его в первом слушании.

Инициатива разработана на базе ежегодного послания президента Федеральному собранию. 20 февраля глава РФ Владимир Путин огласил его в Гостином дворе. Он обратил внимание на текущую ситуацию в стране и предложил нововведения. Президент России сосредоточил послание на внутреннем развитии страны, в частности социальном и экономическом. Ранее на сайте президента России появился перечень поручений, основанных на нем.